وزيرا خارجية إيران وتوغو يبحثان التعاون الثنائي

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.



ورحب أميرعبداللهيان بوزير خارجية توغو والوفد المرافق له، وأشار إلى أهمية الزيارات المتبادلة التي يقوم بها مسؤولون من البلدين في تطوير العلاقات الثنائية، والإرادة الجادة لحكومة جمهورية إيران الإسلامية لتوسيع العلاقات مع البلدان الأفريقية، والعلاقات شاملة في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك مع توغو.



في معرض شرحه لإنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات أوضح أميرعبداللهيان قدرات الشركات الإيرانية في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والصحة، مؤكدا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون مع توغو في هذه المجالات.



كما شكر وزير خارجية توغو روبرت دوسي الجانب الإيراني على دعوته له، وأعلن استعداد بلاده لتوسيع العلاقات الثنائية، خاصة في القضايا التجارية والاقتصادية.



ودعا وزير خارجية توغو الشركات الإيرانية إلى المشاركة في برنامج بلاده التنموية، بما في ذلك التعليم والصحة والطاقة.



واتفق الجانبان خلال الاجتماع على تشكيل لجنة عمل مشتركة ودراسة إمكانية إنشاء سفارات في عاصمتي البلدين وكذلك تبادل الوفود التجارية.



ودعا وزير خارجية توغو أمير عبد اللهيان لزيارة بلده حيث قوبلت بترحيب الجانب الإيراني.