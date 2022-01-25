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الثلاثاء 25 كانون الثاني 2022 ساعة 16:37

سفير النمسا: نرغب بتنمية العلاقات مع المفكرين الإيرانيين

سفير النمسا: نرغب بتنمية العلاقات مع المفكرين الإيرانيين
وتباحث ولف ديتريش هايم مع رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية محمد مهدي إيماني بور، في طهران اليوم الثلاثاء، حول التعاون الثقافي المشترك بين البلدين ، قائلاً: "نحن مهتمون بتوسيع التعاون مع المفكرين والأساتذة والأكاديميين الإيرانيين".

ودعا إلى تنمية الحوار الديني بين إيران والنمسا وقال: "نأمل أن نتمكن من عقد الجولة القادمة من الحوار الديني بين إيران والنمسا خلال العام الجاري باستضافة النمسا".

وأكد على إبراز الأهمية التاريخية والإقليمية لإيران والنمسا عبر الحوار الديني معربا عن ترحيب حكومة النمسا بالتعاون مع رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والعلمية.

و قال رئيس مركز حوار الأديان والثقافات في الرابطة قهرمان سليماني، خلال اللقاء ،في معرض إشارته إلى أنشطة المركز في مجال الحوارات الدينية والثقافية: نؤمن بأن الحوارات بين الأديان السماوية حول التحديات والصعوبات يمكنها وضع نهاية للكثير من مشاكل المجتمعات.

وعدّ عقد سبع جولات من الحوار الديني بين البلدين بأنه بناء وفاعل للغاية وشدد على ضرورة استمرار هذا النهج.

من جانبه أكد "وولف ديتريش هايم" على ضرورة توطيد التعاون الثقافي المشترك بين البلدين، معربا عن رغبته بتعزیز التفاعل مع المفكرين والأساتذة والأكاديميين الإیرانيين.

ودعا إلى تعزيز المحادثات الدينية بين إیران والنمسا، معربا عن أمله في أن تستضيف النمسا هذا العام الجولة القادمة من المحادثات الدينية بين البلدین.

وقال: يجب أن نعكس الأهمية التاريخية والإقليمية للبلدین بإجراء محادثات دينية، وترحب الحكومة النمساوية بالتعاون مع منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والعلمية.
مصدر : وكالات
رقم : 975547
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