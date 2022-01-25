بدعوة من محمد بن زايد.. رئيس الكيان الاسرائيلي يزور الامارات الاحد القادم

وبحسب البيان الصادر عن مقر الرئيس الصهيوني فان هرتسوغ سيزور دبي وابو ظبي وسيجتمع خلال الزيارة مع ولي عهد ابو ظبي ورئيس الحكومة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد، ومع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومع مسؤولين اماراتيين وممثلين عن الجالية اليهودية وسيفتتح "يوم إسرائيل" في معرض اكسبو 2020 في دبي.



وسينطلق رئيس الكيان الاسرائيلي برفقه زوجته ميخال الاحد القادم الى دولة الامارات ، وصرح هرتسوغ قبل زيارته بحسب البيان الصادر عن مقره: "يشرفنا ان نصنع التاريخ بإجراء أول زيارة لرئيس دولة اسرائيل الى دولة الامارات. هذه الزيارة الهامة تجري بالوقت الذي فيه الشعب الاسرائيلي والشعب في الامارات يعملون على وضع الأسس لمستقبل جديد مشترك".



وأضاف هرتسوغ: "أنا اؤمن ان هذه الشراكة الجديدة والشجاعة ستؤدي الى تغيير ايجابي في الشرق الاوسط وستخلق الهاما في المنطقة كلها. نحن شعب يطلب السلام، وسوية سنوسع دائرة السلام التاريخي للاتفاقيات الابراهيمية وتأثيرها، سنخلق عالم أفضل، متسامح وآمن أكثر من أجل الاجيال القادمة. اشكر الشيخ محمد بن زايد على دعوته السخية والتي هي فرصة تاريخية لتعميق علاقات الصداقة بين شعبينا".