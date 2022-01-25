وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الجيش نفذ عملية عسكرية في منطقتي هوادلي وجامو، الواقعتين في ضواحي مقاطعة بلد، التي تبعد 40 شمال العاصمة مقديشو وحررهما من الإرهابيين.



وأضاف المسؤول أن الجيش حرر أيضا 8 قرى في عملية نفذها اليوم ضد حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة والتي كانت تنفذ هجمات انتحارية على قواعد للجيش وتستهدف قوات بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي (أميصوم) في الصومال منذ 2007.



وحسب المسؤول، فإن الجيش قتل أيضا 10 من إرهابيي حركة الشباب ودمر مخبأ لهم.



وجاءت العملية العسكرية بعد يوم من تفجير لغم أرضي، استهدف مقهى شعبيا يرتاده جنود حكوميون في بلدة، قليمو بإقليم شبيلي الوسطى، ما تسبب بقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة 10 آخرين.



وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.