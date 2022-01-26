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الأربعاء 26 كانون الثاني 2022 ساعة 09:34

طيران العدوان يشن 23 غارة على صنعاء وضواحيها ومحافظة ذمار

طيران العدوان يشن 23 غارة على صنعاء وضواحيها ومحافظة ذمار
وأوضح مصدر أمني لموقع انصارالله أن طيران العدوان شن 9 غارات على العاصمة صنعاء منها 3 غارات على منطقة النهدين بمديرية السبعين وغارتين على منطقة الحفا بمديرية السبعين شرق العاصمة.. لافتا الى ان هذه الغارات جاءت بعد اقل من ساعة من شنه 4 غارات على الصيانة في حي النهضة بمديرية الثورة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وفي محافظة صنعاء شن طيران العدوان اكثر من 11 غارة على المحافظة، منها 4 غارات على منطقة جربان وغارة على جبل ريد بمنطقة الضبعات بمديرية سنحان، و6 غارات على منطقة الصباحة بمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

أما في محافظة ذمار فقد سعى طيران العدوان الى تدمير ابراج الاتصالات، حيث شن غارة على برج اتصالات بجوار جامعة ذمار بالمحافظة، كما شن غارة على برج اتصالات في جبل عزان بمديرية عتمه وغارة ثالثة على برج الاتصالات في جبل الزعلا بمديرية وصاب العالي.
رقم : 975633
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