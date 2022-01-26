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الأربعاء 26 كانون الثاني 2022 ساعة 11:40

"حماس": معظم الوسطاء اقتنعوا بعدم جدية إسرائيل في تبادل أسرى

"حماس": معظم الوسطاء اقتنعوا بعدم جدية إسرائيل في تبادل أسرى
وفي مقابلة متلفزة نشرها الموقع الرسمي لـ"حماس"، اعتبر زاهر جبارين عضو المكتب السياسي للحركة، أن "المستوى السياسي الصهيوني غير جاد بإنجاز صفقة تبادل أسرى".

وأضاف أن "المقاومة قدمت إطارا واضحا للوسطاء (لم يوضحه)، لكن الاحتلال ضرب بكل هذه الجهود عرض الحائط".

وتابع أن "العديد من الوسطاء تدخلوا لبحث صفقة التبادل، منهم سويسريون وقطريون وأتراك ومصريون ونرويجيون وألمان، لكن معظمهم وصلوا لقناعة أن الاحتلال غير جاد بإنجاز صفقة في هذه المرحلة".

وشدد "جبارين" على أن "المقاومة ستجبر الاحتلال على إتمام صفقة تبادل للأسرى".

وأردف أن حركته "خاطبت كل الدول والمؤسسات الحقوقية بأن الأسرى (الفلسطينيين في سجون إسرائيل) خط أحمر، وأن شعبنا بمكوناته وبأساليب المقاومة كافة يتوحد خلفهم".

و"حماس" تحتفظ بأربعة إسرائيليين في قطاع غزة دون الكشف عن مصيرهم، وهم جنديان أسرا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة صيف 2014، بينما دخل آخران القطاع في ظروف غامضة.

وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قرابة 4600، بينهم نحو 600 مريض، وفق مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى.
مصدر : وكالات
رقم : 975661
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