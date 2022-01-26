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الأربعاء 26 كانون الثاني 2022 ساعة 13:15

الرئيس الايراني يؤكد على تبيين منجزات الحكومة لبث الامل في المجتمع

الرئيس الايراني يؤكد على تبيين منجزات الحكومة لبث الامل في المجتمع
واشار آية الله رئيسي في تصريحه اليوم الاربعاء خلال اجتماع الحكومة الى تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية حول اهمية "جهاد التبيين" وقال: ان اعداء ومناوئي الشعب الايراني قاموا بمحاولات واسعة لرسم صورة سلبية في اذهان الراي العام عن الاجراءات الايجابية والآفاق المشرقة لذا فان من الواجب على المسؤولين والمدراء تجاه هذه المحاولات السيئة تعزيز الاجراءات التي من شانها تعزيز وبث الامل في اوساط المجتمع والاعلان عنها للمواطنين.

واعتبر شرح انشطة الحكومة في مختلف المجالات اجراء قيما من شانه بث الامل والنشاط في المجتمع واضاف: ان يوم 22 بهمن (11 شباط/فبراير يوم انتصار الثورة الاسلامية في ايران) هو يوم صنع الامل واليوم الذي ادركت فيه الشعوب بانها قادرة على ان تكون صانعة للتاريخ.

واضاف: ينبغي على جميع الوزارات والاجهزة التنفيذية الاعلان للراي العام باساليب مناسبة عن انشطتها التي انجزتها.

واكد بان الحكومة ترحب بالنقد البناء وتعتبر ذلك مناسبا ومفيدا لاصلاح الامور واضاف: نحن نعتقد بان النقد يمكنه صون الحكومة من الاضرار.

وقال رئيس الجمهورية في جانب آخر من حيثه: ان من واجب الحكومة الدفاع عن حقوق المستهلك والمنتج ومن مسؤوليتها في هذا المجال الا تسمح لبعض النفعيين بزيادة الاسعار وفرض الضغوط على الشعب وليس مسموحا حتى ساعة واحدة من التقصير في هذا المجال.
رقم : 975672
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