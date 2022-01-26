الإمارات تكشف حاجتها للدعم الأمريكي لمواجهة الصواريخ اليمنية

وقالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة "لانا زكي نسيبة"، في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية: "نحتاج مزيدا من الدعم الأمريكي لاعتراض "صواريخ الحوثيين'"، حسب تعبيرها.



ونفذ القوات المسلحة اليمنية خلال الأسبوع الفائت عمليتي رد على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الأمريكي استهدفت العمقين الإماراتي والسعودي.



وأعلنت القوات المسلحة، الاثنين 17 يناير 2022، تنفيذ "عملية إعصار اليمن الأولى" التي ضربت العمق الإمراتي مستهدفة مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاة النفط في المصفح في أبو ظبي وعدداً من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة، مؤكدة أن العملية الموفقة تمت بخمسة صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة.



وردا على تصعيد العدوان عقب العاصفة الأولى وارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب اليمني والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى خلال ثلاثة أيام نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية الردع الثانية يوم الاثنين 24 يناير 2022 مستهدفة قاعدة الظفرة العسكرية وأهداف حساسة أخرى في أبو ظبي ودبي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية نوع ذولفقار.



كما استهدفت العملية أهداف حيوية في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة، فيما تم استهداف منطقة الشرورة وجيزان وعسير في العمق السعودي بأعداد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.