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الأربعاء 26 كانون الثاني 2022 ساعة 16:03

قائد بالحشد الشعبي: القوات الاستشارية الاميركية اخطر من التواجد العسكري

قائد بالحشد الشعبي: القوات الاستشارية الاميركية اخطر من التواجد العسكري
أكد قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي، قاسم مصلح ان "القوات الاستشارية والاستخبارية الاميركية اخطر من التواجد العسكري".

وبين ان "قوات التحالف الدولي استهدفت لأكثر من مرة قواتنا الامنية، والطيران المسير على طول الوقت يحلق فوق قطعاتنا في القائم".

وأوضح مصلح ان "المنطقة الغربية لن يتم السيطرة عليها طالما هناك حظر على الطيران المسير التابع لنا".

و حول احداث سجن الحسكة في سوريا و هروب سجناء داعش اضاف انه "ليس من السهل ان يدخل الهاربين من سجن الحسكة السوري الى العراق، ونحن اتخذنا الاستعدادات الامنية الكافية لمنع دخول الارهابيين الى العراق"، مبينا "وجود تنسيق امني بين القطعات العراقية والجانب السوري".

وأضاف ان "الكل متأهب ومستعد من عشائر وقوات امنية لمنع تجربة 2014 المريرة، وطالما هناك حشد شعبي موجود في العراق لن يتكرر مشهد داعش في العراق"، مؤكدا ان "هناك تعاون امني كبير بين قوات الحشد الشعبي والاهالي في محافظة الانبار ".

وتابع مصلح ان "الحشد الشعبي اليوم قوة عقائدية ضاربة قادرة على اداء واجبها بأتم وجه، ونحن لدينا منظومة استخبارية قوية في الحشد الشعبي".
مصدر : وكالات
رقم : 975698
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