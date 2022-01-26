الحلبي: الموازنة من صنع لبنان ولا علاقة لصندوق النقد في اي مندرجاتها

اشار وزير التربية اللبناني عباس الحلبي في تصريح له من السراي الحكومي بعد اجتماع مجلس الوزراء لدراسة الموازنة، الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اوضح بان وزير المال من قدم الموازنة لكن اي وزير لديه شيء يدلي به او يناقشه سيؤخذ به وحينها ستصبح موازنة الحكومة اللبنانية، وصار التأكيد ان الموازنة من صنع لبنان ولا علاقة لصندوق النقد في اي مندرجاتها، ذلك لان الاهتمام الاول للحكومة هو تكريس اسس العدالة الضريبية بما لا يرهق المواطنين.



واوضح الحلبي بانه سيخصص جلسة لبحث مواد علق النقاش فيها في سياق الدراسة التي تمت امس واليوم، وذكر بانه غداً صباحاً سيعقد مجلس الوزراء جلسة صباحية لاستكمال المواد الاخرى، ريثما نبدأ ايضاً ربما يوم السبت بدراسة النفقات لكل وزارة.



ولفت الحلبي الى اننا حين وصلنا للمادة 109 طلب وزير المال الغاء هذه المادة، وهناك تأن بدراسة الواردات للمزيد من النقاش، وكنا نعتقد اننا اليوم ننهي القراءة الاولى ونتمنى ان ننهي الموازنة باسرع ما يمكن ويوم الجمعة لا جلسة.