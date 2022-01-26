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الأربعاء 26 كانون الثاني 2022 ساعة 16:48

ماحقيقة ‘‘اندية القمار‘‘ في الامارات !!

ماحقيقة ‘‘اندية القمار‘‘ في الامارات !!
وفي هذاالصدد توالت ردود الفعل المنتقدة على مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان إمارة رأس الخيمة السماح بنشاط أندية القمار، في إطار اتفاق أبرمته مع شركة “وين ريزورتس” في قطاع الفنادق والمنتجعات الأمريكي، لإقامة مجمع ترفيهي في صفقة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وأوردت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، ان “إمارة رأس الخيمة، إحدى المدن السبع لدولة الإمارات، أبرمت اتفاقاً مع شركة (وين ريزورتس)، عملاق قطاع الفنادق والمنتجعات الأمريكي، لإقامة مجمع ترفيهي، في صفقة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات”.

وأشارت إلى أن المنتجع، الذي قد يتضمن صالة قمار، سينتهي إنشاؤه بحلول العام 2026.

وذكرت الوكالة أن "وين ريزورتس" تدير منتجعا فاخرا في دبي لكن دون أن تدرج القمار فيه.

وأوضحت أن إمارة رأس الخيمة رفضت التعليق على المعلومات التي وردت إلى "أسوشييتد برس" حول جلب ألعاب القمار ضمن الصفقة.

وتابعت أن استخدام كلمة "الألعاب" من قبل هذه المنتجعات عند الإعلان عن خدماتها، يشير إلى عبارة ألطف للحقيقة التي تشير إلى "القمار".

بدورها، أعلنت شركة "مرجان" المطور الرئيس لعقارات التملك الحر في رأس الخيمة، عن الصفقة مع "وين ريزورتس"، واكتفت بالقول إن الصفقة قدرت بمليارات الدولارات، وأن المنتجع سيقام على جزيرة المرجان الاصطناعية في الإمارة.

 وأوضحت بحسب ما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن الفندق أو المنتجع سيضم أكثر من ألف غرفة، وسينتهي العمل منه في العام 2026.

 وأشارت "البيان" إلى أن المنتجع سيضم "ألعابا ترفيهية"، دون التفصيل في ماهيتها.

يأتي إعلان إمارة رأس الخيمة بعد أشهر من انتشار شائعات حول السماح بأندية القمار في دولة الإمارات رغم أنه نشاط يحرمه الدين الإسلامي.

وفي هذا السياق افادت مصادر صحفية إنه وبالرغم أن الإمارات الأخرى التي تضمها الدولة لم تعلن عن صفقات مشابهة، فإن “سيزرز بالاس” لإدارة الكازينوهات والمنتجعات الترفيهية تدير منتجعاً ضخماً بالفعل في دبي.

وخلال الفترة الماضية لاحظ الإماراتيون القوانين التي تُمهد لصناعة “الإماراتي الجديد” الذي لا يعرف هوية الوطن ولا يعلم عادات وتقاليد المجتمع. لاحظنا بغضب وحزن القوانين التي تستهدف الأسرة الإماراتية وتفككها، وغير ذلك من القوانين التي لا يستطيع الإماراتي تغييرها أو مواجهتها في ظل حملة القمع المتفشية داخل الدولة.

وأكد مراقبون أن هذه القوانين تبيع “الإمارات” الدولة كقطع غيار لمشترين متعددين يتنازعون سيادة الدولة ومكانتها، ويعبثون بهويتها.

إذ أن الهوية الوطنية التي تقوم “على الخصائص والسمات التي تتميز بها كل أمة” القائمة على تفاعل التقاليد والموروثات التاريخية. وهذه الهوية هي الأساس الذي تبنى عليه الدولة.

واختفاء هذه الخصائص والسمات التي تميز الإمارات كأمة بحدودها الجغرافية يستهدف أهم أسس بناءها ويجعلها أي شيء أخر عدا كونها دولة يتشارك أبنائها -الذين يحملون جنسيتها- الخصائص والسمات ذاتها.
رقم : 975704
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