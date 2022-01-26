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الأربعاء 26 كانون الثاني 2022 ساعة 17:09

الصحة الايرانية: اکثر من 11 الف إصابة و 29 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: اکثر من 11 الف إصابة و 29 وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 11851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 279 ألفا و 410 إصابات مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 697 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1267 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 88 ألفا و 367 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 29 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 132 الفا و 303 حالات وفاة.

وتلقى حتى الآن 60 مليونا و 568 ألفا و 566 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 53 مليونا و 796 ألفا و 203 أشخاص الجرعة الثانية، وتلقى 15 مليونا و 548 ألفا و 417 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 129 مليونا و 913 ألفا و 186 جرعة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 44 مليونا و 323 ألفا و 800 إختبار للكشف عن الاصابة بالفيروس.

وحسب التقرير هنالك مدينة واحدة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 8 في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و 114 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة نسبیا) و 325 مدينة الحالة الزرقاء (قلیلة الخطورة).
رقم : 975705
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