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الأربعاء 26 كانون الثاني 2022 ساعة 17:12

صنعاء.. مستشفى السبعين يحذر من توقف خدماته بسبب الحصار

صنعاء.. مستشفى السبعين يحذر من توقف خدماته بسبب الحصار
ونقلت المسيرة عن الخطيب قولها، إن مستشفى السبعين يستقبل آلاف الأطفال والنساء على مدار الساعة وهم بحاجة للملاحظة في العنايات المركزة والحضانات والعمليات وتوفير الأكسجين، مشيرة إلى أن احتجاز المشتقات النفطية ومنع وصولها جريمة إنسانية وحكم بالإعدام على القطاع الصحي في اليمن.

وأضافت أن استمرار الحصار على المشتقات النفطية سيجبر المستشفى إلى تقليص خدماته وإيقاف بعضها لأن ما يملكه المستشفى من مادة الديزل لتوليد الكهرباء لا يكفي لأكثر من أسبوع.

وذكرت أن توقف خدمات المستشفى بسبب الحصار يعني إيقاف 60 حاضنة وموت من فيهن من الأطفال، والتوقف عن استقبال أكثر من 200 امرأة في طوارئ التوليد وأيضا إيقاف 20 حالة لولادات قيصرية يوميا.

ولفتت إلى أن منظمة الصحة العالمية أوقفت العام الماضي دعم مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بالمشتقات النفطية الأمر الذي دفع المستشفى إلى إيجاد بدائل بالمستطاع.

وقالت "من يتحدث عن وفاة طفلين وأم في كل ساعة في اليمن فإن هذا العدد سيتضاعف كثيرا وستحدث كارثة إنسانية كبيرة لا يحمد عقباها بسبب الحصار".

وحملت قوى العدوان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن إيقاف الخدمات في مستشفى السبعين وغيره من المستشفيات.
رقم : 975707
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