القوات العراقية تدمر مضافات للإرهابيين في جبال حمرين

وقال اللواء رسول في تغريدة، إن ”قيادة عمليات ديالى والقطعات الملحقة بها، شرعت بتنفيذ واجب تفتيش معسكر عائشة وسلسلة جبال حمرين المحيطة به وبعدة محاور”.



وأضاف أن “الأبطال وخلال الساعات الأولى للواجب تمكنوا من تدمير عدد من المضافات”.