'ستيفاني وليامز' في إحاطة بشأن 'إعادة دمج التشكيلات المسلحة' في ليبيا

وأوضحت وليامز في تغريدات على حسابها في "تويتر": أن رئيس لجنة 410 الخاصة بتسريح وإعادة دمج التشكيلات المسلحة (القوات المساندة) أحاطها بـ"عمل اللجنة وخططها لإعادة دمج التشكيلات المسلحة / القوات المساندة، على أساس فردي، وعلى امتداد الوطن في مؤسسات الدولة، وكذلك في القطاع الخاص".



وقالت المبعوثة الدولية بهذا الشأن: "وأكدوا لي أن ليبيا قادرة على استيعاب جميع الأفراد في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، لكن هذا يتطلب الاستقرار والحد من التدخل الأجنبي".



وأفادت: أنها ناقشت بهذه المناسبة أيضا "السبل التي يمكن للأمم المتحدة من خلالها دعم عمل لجنة نزع السلاح، بما في ذلك من خلال تبادل الخبرات مع البلدان الأخرى".