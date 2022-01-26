تواصل تساقط الثلوج في لبنان وانقطاع الطرق الجبلية

من جهتها، حذرت البلديات في المناطق المرتفعة المواطنين من سلوك الطرق الجبلية الا عند الضرورة القصوى.



عاليه

ففي منطقة المتن الاعلى وجرد عاليه، تتساقط الثلوج بكثافة على ارتفاع 900 متر، مع تدن في الحرارة وصلت إلى ما دون الصفر، وما زالت المدارس مقفلة بسبب العواصف الثلجية المتتالية وتشكل الجليد على الطرق التي تشهد حركة سير خفيفة.



الشوف

وفي الشوف، قطعت العاصفة الثلجية الطرق بدءا من ارتفاع 1000 متر وما دون، مع تدن ملحوظ في درجات الحرارة وطبقات جليدية تزيد من تفاعل العاصفة.



عكار

من جهته، افاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع في محافظة عكار خالد ديب طريق عام جرد القيطع من بلدة حرار وحتى بلدة فنيدق باتت سالكة امام السيارت ذات الدفع الرباعي والمجهزة بسلاسل معدنية، بعد ان “تمكنت جرافات وزارة الاشغال العامة واتحاد بلديات جرد القيطع من جرف الثلوج على الرغم من استمرار العاصفة وتساقط الثلوج المستمر”، وتمنى على السائقين وابناء المنطقة “عدم سلوك هذه الطرق الا للضرورة تسهيلا لعمل الجرافات”.



واعلن ان “جرافات بلدية فنيدق تعمل على فتح الطرق الداخلية”، مؤكدا ان “كل الطرق الجبلية على ارتفاع 1100 متر مقطوعة بسبب سماكة الثلوج التي بلغت في سهلات القموعة نحو 120 سنتم”.



اهدن

كذلك يستمر الطقس العاصف في اهدن، حيث حاصرت الثلوج الاهالي وقطعت الطرق الفرعية فيما تكفلت جرافات مركز الثلوج بفتح الطرق الرئيسية.



وعطفا على دعوة مركز رفع الثلوج في إهدن للتخفيف من حركة التنقل للسيارات غير المجهزة، أوضح رئيس بلدية زغرتا – إهدن أنطونيو فرنجيه أن هذا “المركز في جهوزية تامة لمواكبة العاصفة الثلجية لكن دعوته جاءت لتخفيف حركة تنقله وبالتالي مصروف المحروقات”، وناشد الاهالي “التقيد بهذه التعليمات والتبليغ السريع عن إقفال الطرق الخاصة في حال تطلب فتحها أي عامل إنساني أو إستشفائي لأن المركز على إستعداد لكل تحرك على هذا الصعيد”.



وفي ظل قوة العاصفة الثلجية المتوقع إستمرارها لايام عدة شدد رئيس مركز رفع الثلوج روني الترس على “عدم السماح لأي سيارة ليست من سيارات الدفع الرباعي بالتوجه إلى إهدن بسبب قساوة الطقس والثلوج المتراكمة”، مشيرا إلى أنه “يتم فتح الطرق الرئيسية من قبل المركز كل ساعتين”.



وذكرت بلدية زغرتا -إهدن المواطنين أن “مقرها في إهدن يبقى طوال الوقت مشرعا أمامهم وهي وضعت بتصرفهم جدولا بأرقام هواتف قد يحتاجونها في هذه العاصفة.



من جهة ثانية، دعت ادارة محمية اهدن هواة الدراجات الثلجية الى عدم سلوك الطرق المؤدية الى جرد اهدن العالي حيث افاد مأمورها ان سماكة الثلوج في عين البياض وصلت الى متر ونصف المتر، ونبهت هواة الرياضات الثلجية ان الطريق المؤدية الى نبع جوعيت ليست سالكة للسيارات العادية غير المجهزة.



حاصبيا



وافادت المصادر في الجنوب علي شعيب ان مناطق شبعا و ‎كفرشوبا غطتها الثلوج وطرقاتها سالكة للسيارات المجهزة فقط.



الريحان



وافادت المواقع الإخبارية في الجنوب أن “طرقات بلدات ‎جبل الريحان سالكة بصعوبة للسيارات المجهزة بالسلاسل بسبب استمرار تساقط الثلوج و معها تواصل جرافات اتحاد البلديات و وزارة الأشغال بالعمل على فتحها”.



كسروان

وعملت عناصر الدفاع المدني على سحب فان علق بسبب تراكم طبقات الثلج على طريق فيطرون، كما عملت على سحب 3 سيارات علقت عل طريق كفردبيان، وأنقذت عائلة إحتجزت داخل سيارة تويوتا على طريق ميروبا.



وتعمل العناصر منذ الصباح الباكر على جرف طبقات الثلج التي تراكمت على طريق عيون السيمان، فاريا، فقرا، شبروح ما ادى الى اعاقة حركة السير.