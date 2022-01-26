وقالت "الوزارة" في تقريرها اليومي عن الحالة الوبائية، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



وتوزعت الإصابات الجديدة جغرافياً إلى 3698 في الضفة الغربية و1250 في قطاع غزة، و2802 في القدس المحتلة، وسُجلت حالتا الوفاة في الضفة الغربية.



وتوزعت حالات التعافي الجديدة جغرافيا إلى 630 في الضفة الغربية، و100 في قطاع غزة، و445 في القدس المحتلة.



ولفتت "الوزارة" إلى وجود 59 مريضاً في غرف العناية المكثفة، ويعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 100 مريض، منهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.