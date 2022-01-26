وقفة احتجاجية بالحديدة تنديدا بتصعيد العدوان على المدينة

وبارك المشاركون في الوقفة التي أقيمت أمام مكتب الأمم المتحدة بالحديدة عمليتي إعصار اليمن الأولى والثانية في العمقين السعودي والإماراتي، والملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.



واستنكر المشاركون في الوقفة بحضور مدراء مكاتب الإرشاد عبد الرحمن الورفي والنقل محمد السويدي والسياحة عبد الإله الاهدل، ومديرية الميناء عبد الله الهادي، صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم العدوان التي تتنافى مع كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.



وفي الوقفة أشار نائب رئيس جامعة دار العلوم الشرعية الشيخ علي عضابي إلى أن جرائم العدوان بحق المدنيين، لن تزيد الشعب اليمني إلا ثباتا وصمودا في مواجهته.



ولفت إلى أهمية دور العلماء والخطباء في تبصير الأمة وتوضيح ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار ومؤامرات تستهدف إخضاعه وكسر إرادته.



واستنكر بيان الوقفة الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين من النساء والأطفال وتدميره الممنهج للبنية التحتية، وآخرها استهداف مبنى الاتصالات والسجن الاحتياطي في صعدة متسببا في استشهاد وجرح المئات.



وشدد البيان على ضرورة تفعيل دور الخطباء والمرشدين في التوعية بمؤامرات العدوان وأهدافه، وجمع كلمة الأمة وتوحيد الصف لمواجهته.



وحث الجميع على الإسهام في تعزيز الصمود ورفد الجبهات.. مباركا الضربات الموجعة في العمق السعودي الإماراتي.