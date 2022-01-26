يونيسف: مخاوف بشأن مصير مئات الأطفال في سجن الحسكة

ويقع قرابة 850 طفلا في مرمى النيران بينما تحاول قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اقتحام السجن في مدينة الحسكة بعدما سيطر عليه "داعش" مساء يوم الخميس، ما أدى إلى مقتل العشرات.



وقالت جولييت توما المديرة الإقليمية للإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في يونيسف ل‍رويترز "من الصعب جدا تصور ما يشهده هؤلاء الأطفال من فظائع".



وأضافت "حياة هؤلاء الأطفال في خطر مباشر".



وهرب عشرات من ارهابيي داعش إلى المنطقة المحيطة بالسجن في هجوم الخميس الذي شمل تفجير سيارة ملغومة قرب بواباته، بينما سيطر سجناء آخرون على جزء من المجمع.



وتقول "قسد" إن عدد القتلى حاليا يبلغ نحو 200 سجين و27 من قواتها، بينما استسلم أكثر من 550 سجينا. والاشتباكات مستمرة حيث لا يزال تنظيم "داعش" الارهابي يتحصن في بعض المباني.