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الأربعاء 26 كانون الثاني 2022 ساعة 18:08

حاخام: الحياة اليهودية تزدهر في بعض الدول الخليجية

حاخام: الحياة اليهودية تزدهر في بعض الدول الخليجية
وضمن اتفاقيات التطبيع، التي تحاول من خلالها الإمارات دفع جهود التقارب بين شعبها والإسرائيليين بشكل سريع، سمحت بإقامة مجمع "بيت العائلة الإبراهيمية" وهو قيد الإنشاء في جزيرة السعديات بأبوظبي، وهو مشروع متنوع بين الأديان السماوية.

ونقل موقع القناة i24NEWS الإسرائيلية عن الحاخام إيلي عبادي، من جمعية الجاليات اليهودية في الخليج الفارسي، قوله: "الحياة اليهودية تزدهر، والجالية اليهودية في ازدياد، ولدينا كل ما نحتاجه كجالية يهودية من أجل الازدهار".

وأشار الحاخام إلى أن اتفاقية التطبيع التاريخية مع إسرائيل "شجعت أيضا على تطوير إضافي في الجالية اليهودية في الإمارات"، مشيرا إلى وجود العديد من أماكن العبادة لليهود.

وزعم أيضا بوجود فرص للحوار بين الأديان وبين السكان المحليين في الإمارات، وقال: "هؤلاء الزوار مرحب بهم في الأحداث اليهودية"، مشيرا إلى أنه "ينضم إلينا العديد من الإماراتيين أحيانا في احتفالنا بالأعياد يوم السبت".

جدير بالذكر أنه بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات و"إسرائيل"، أعطت سلطات أبوظبي أول ترخيص لإقامة كنيس يهودي على أراضيها.

والأحد الماضي، وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع القانون الذي قدمه وزير الخارجية يائير لابيد ووزير العلوم والتكنولوجيا أوريت فركش هكوهين، لإقامة صندوق استثمار مشترك بمجال "التكنولوجيا المتقدمة" مع الإمارات.

وسيدعم الصندوق طلبات مشتركة بين شركات إسرائيلية وإماراتية، بصورة مماثلة للصناديق الدولية الموجودة اليوم، والتي ستوفر حافزا ماليا للشركات الإسرائيلية.

وفي إطار عمليات التطبيع، استقبلت الأمينة العامة لمجلس التعليم العالي في البحرين، رنا بنت عيسى آل خليفة، قبل أيام سفير دولة "إسرائيل" لدى البحرين آيتان نائي، وبحثت معه في التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك في قطاع التعليم.

وخلال اللقاء أكدت رنا بنت عيسى آل خليفة، أن العلاقات البحرينية الإسرائيلية "تشهد تطوراً وتقدماً في مختلف الأصعدة".
مصدر : وكالات
رقم : 975733
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