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الأربعاء 26 كانون الثاني 2022 ساعة 21:55
الدفاع المدني ينقذ مواطنين على طريق ضهر البيدر
وذلك جراء تكون طبقات من الجليد وتراكم الثلوج. وتم سحب سياراتهم الى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بأمان.
مصدر :
وكالات
رقم :
975759
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