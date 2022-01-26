الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 26 كانون الثاني 2022 ساعة 23:00

’قسد’ تهدم 10 منازل في حي غويران بالحسكة

’قسد’ تهدم 10 منازل في حي غويران بالحسكة
وذكرت مصادر أهلية في الحي أن ميليشيا (قسد) جرفت 10 من منازل الأهالي المقابلة لمقبرة غويران باستخدام آليات هندسية ضخمة خاصة بالهدم والتجريف وتمت تسويتها بالأرض وذلك بذريعة تحصن عدد من الهاربين من سجن الثانوية الصناعية ضمن هذه المنازل.

ولفتت المصادر إلى تضرر عدد من المنازل الأخرى في المنطقة المقابلة لمخبز الباسل من جراء الاشتباكات وعمليات القصف خلال الساعات الماضية.

إلى ذلك واصلت ميليشيا (قسد) فرض حظر تجوال كامل على أهالي مدينة الحسكة بالتوازي مع تنفيذ حملة مداهمات وتفتيش للمنازل في حيي غويران والزهور واختطاف عدد من المواطنين وتكسير أبواب المنازل التي نزح أهلها باتجاه المناطق الآمنة الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية.

وداهمت ميليشيا (قسد) مدعومة بقوات الاحتلال الأمريكي في وقت سابق اليوم حيي الزهور وغويران وعدداً من القرى القريبة من مدينة الحسكة بذريعة البحث عن فارين من سجن الثانوية الصناعية واختطفت عدداً من المدنيين.
مصدر : وكالات
رقم : 975769
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: مستعدون لنضع امكاناتنا في متناول اشقائنا في اذربيجان
رئيسي: مستعدون لنضع امكاناتنا في متناول اشقائنا في اذربيجان
هل ستكون دبي الوجهة القادمة لصواريخ اليمن؟
هل ستكون دبي الوجهة القادمة لصواريخ اليمن؟
26 كانون الثاني 2022
الرئيس الايراني يؤكد على تبيين منجزات الحكومة لبث الامل في المجتمع
الرئيس الايراني يؤكد على تبيين منجزات الحكومة لبث الامل في المجتمع
26 كانون الثاني 2022
رغم الحظر الجائر.. ايران تصنع أهم دواء لسرطان الصدر
رغم الحظر الجائر.. ايران تصنع أهم دواء لسرطان الصدر
26 كانون الثاني 2022
الأنتربول في عهدها الإماراتي.. مطاردة المعارضة البحرينية حول العالم!
الأنتربول في عهدها الإماراتي.. مطاردة المعارضة البحرينية حول العالم!
26 كانون الثاني 2022
نائب ايراني: لا يوجد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق في فيينا
نائب ايراني: لا يوجد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق في فيينا
26 كانون الثاني 2022
ايران تستعيد حق التصويت في منظمة الامم المتحدة
ايران تستعيد حق التصويت في منظمة الامم المتحدة
25 كانون الثاني 2022
السعودية على خطى الكيان الصهيوني في الهزيمة أمام المقاومة
السعودية على خطى الكيان الصهيوني في الهزيمة أمام المقاومة
25 كانون الثاني 2022
صوت المقاومة يصدح دفاعاً عن اليمن النازف.. ماذا قال علماء لبنان والعراق؟
صوت المقاومة يصدح دفاعاً عن اليمن النازف.. ماذا قال علماء لبنان والعراق؟
25 كانون الثاني 2022
طائرة إماراتية خاصة نقلت المعارض أحمد جعفر من صربيا للبحرين
طائرة إماراتية خاصة نقلت المعارض أحمد جعفر من صربيا للبحرين
25 كانون الثاني 2022
القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف العمقين السعودي والإماراتي
القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف العمقين السعودي والإماراتي
24 كانون الثاني 2022
الرئيس الايراني: على المسؤولين اغتنام موقعهم لخدمة الشعب
الرئيس الايراني: على المسؤولين اغتنام موقعهم لخدمة الشعب
24 كانون الثاني 2022
ما الذي يمكن استنباطه من العدوان الهمجيّ على اليمن ورسائل المقاومة الانتقاميّة؟
ما الذي يمكن استنباطه من العدوان الهمجيّ على اليمن ورسائل المقاومة الانتقاميّة؟
24 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأنتربول في عهدها الإماراتي.. مطاردة المعارضة البحرينية حول العالم!
السعودية على خطى الكيان الصهيوني في الهزيمة أمام المقاومة
صوت المقاومة يصدح دفاعاً عن اليمن النازف.. ماذا قال علماء لبنان والعراق؟
ما الذي يمكن استنباطه من العدوان الهمجيّ على اليمن ورسائل المقاومة الانتقاميّة؟