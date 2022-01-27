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الخميس 27 كانون الثاني 2022 ساعة 09:15

تخت روانجي: على المحتلين مغادرة الاراضي السورية بلا تاخير وشروط مسبقة

تخت روانجي: على المحتلين مغادرة الاراضي السورية بلا تاخير وشروط مسبقة
وقال تخت روانجي في كلمته الاربعاء خلال اجتماع مجلس الامن المنعقد لدراسة التطورات السياسية السورية: ان سيادة ووحدة الاراضي السورية يجري انتهاكها سواء عن طريق احتلال اجزاء منها او عبر اعتداءات الكيان الاسرائيلي والارهابيين.

واضاف: ان مشاكل ومصائب الشعب السوري الناجمة عن الاحتلال والعدوان واجراءات الحظر غير القانونية واللاانسانية المفروضة من قبل اميركا والدول الاوروبية، مازالت مستمرة.

وصرح سفير ومندوب ايران الدائم في الامم المتحدة بان سوريا شهدت في العام 2021 وضعا هادئا نسبيا وعودة تدريجية للنازحين واللاجئين السوريين الى ديارهم كما ان المكانة الاقليمية لسوريا وعلاقاتها الثنائية مع بعض الدول قد تحسنت.

واكد بان لا حل عسكريا للازمة السورية، مشددا على انهاء الاحتلال واحياء السيادة ووحدة الاراضي ومواجهة تهديد الارهاب واضاف: انه على جميع قوى الاحتلال والمتواجدة بصورة غير شرعية مغادرة الاراضي السورية بلا مزيد من التاخير ومن دون شروط مسبقة.

وقال: انه على مجلس الامن ان يدين بشدة عقد الاجتماع الاخير لحكومة الكيان الاسرائيلي في الجولان السوري المحتل والبيان الصادر عن مسؤولي الكيان لبناء مستوطنتين جديدتين فيه وارغامه على انهاء احتلاله له.

واعتبر اي اجراء عسكري يهدف لتغيير الوضع القانوني والسكاني في الجولان السوري المحتل بانه باطل ويفتقد للاثر القانوني.

وقال سفير ومندوب ايران في الامم المتحدة: ان ايران تدعم في اطار العملية السياسية جهود المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة في الشان السوري للمساعدة بحل الازمة السورية.

واضاف: نحن نرفض مرة اخرى الانشطة الانفصالية وغير القانونية في سوريا وندين اي مسعى لدعم هذه الاجراءات غير القانونية.

واكد تخت روانجي بان الازمة السورية يجب حلها بصورة سلمية وبناء على مبادئ القوانين الدولية خاصة الاحترام الكامل للسيادة ووحدة اراضي الدول.
رقم : 975807
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