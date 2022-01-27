خطيب زاده: على بريطانيا أن تفي بالتزاماتها بدلاً من التهديدات الجوفاء

وكتب سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في تغريدة على تويتر مساء الأربعاء، ردًا على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تيراس: على بريطانيا بدلا من اللجوء إلى التهديدات الجوفاء، إنهاء تقاعسها، والوفاء بالتزاماتها، والتصرف بمسؤولية في العملية الحساسة لإنقاذ الاتفاق النووي".



وقال "بفضل أداء إيران المسؤول، لا يزال أمام الاتفاقية فرصة للبقاء".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن على بريطانيا اتباع نهج مماثل.



وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية قد اعلن رداً على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية بإن التصريحات التي لا معنى لها والتهديدات الجوفاء لا تقلل من المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذا البلد في انتهاك الاتفاق النووي ، ونصح الأطراف الأخرى ببذل قصارى جهدها لتوظيف طاقاتها لجعل هذه الفرصة الأخيرة لا تضيع على طاولة المفاوضات.