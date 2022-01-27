سماع أصوات اشتباكات ومتفجرات في حي غويران بالحسكة

وأفاد مراسل العالم بتحليق مكثف لطائرات الاحتلال الأمريكي المروحية والمسيّرة بمحيط سجن الصناعة جنوبي حي غويران، وعودة سماع أصوات القصف والقذائف، رغم إعلان "قسد" قبل ساعات، سيطرتها الكاملة على السجن ومحيطه.



من جهتها ذكرت مصادر محلية أن أصوات المتفجرات والاشتباكات التي سمعت مساء الثلاثاء في حي غويران كانت ناجمة عن غارة للطيران المروحي الامريكي استهدفت مجموعة من عناصر "داعش" في المنطقة الواقعة بين مقبرة غويران وشارع الاسفنج بمدينة الحسكة.



وأعلنت ميليشيا "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الامريكي، أمس الثلاثاء، أنها استعادت السيطرة الكاملة على سجن الصناعة بعد هجوم جماعة "داعش" الارهابية وسيطرتها عليه لعدة ايام.