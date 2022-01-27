أردوغان: نشاط أنقرة وموسكو في توريد إس-400 متواصل

وقال أردوغان في مقابلة مع تلفزيون "إن تي في"، "العملية تتواصل، ليس هناك أي تردد. نحن نقرر بأنفسنا ممن نشتري. خلفية عملية استيراد إس-400 هي فهمٌ مخفي في أنفسنا".



وبدأت روسيا بتسليم أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" إلى تركيا في 12 يوليو/تموز 2019.



وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في ديسمبر/كانون الأول 2017، بأنقرة، وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400" جزئيا.



كما يشار إلى أن عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" الحديثة، تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وطالبت واشنطن بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل شراء منظومة "باتريوت" الأمريكية، مهددة أنقرة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "إف-35 " لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها.



وتكرر تركيا التأكيد على أن تجربتها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية، إس-400، لا تتعارض مع التزاماتها كعضو ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعية الدول الحليفة لاقتراح بدائل لتوفيق المنظومة مع أسلحة الحلف.