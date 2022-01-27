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الخميس 27 كانون الثاني 2022 ساعة 09:53

إقامة مراسم أربعين الشهيد حسن ايرلو سفير ايران لدى صنعاء

إقامة مراسم أربعين الشهيد حسن ايرلو سفير ايران لدى صنعاء
فقد شهد مرقد السيد صالح ابن الامام موسى الكاظم عليه السلام، والواقع شمال طهران، يوم الاربعاء، مراسم مضي أربعين يوما على استشهاد حسن ايرلو سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى صنعاء.

وحضر هذه المراسم وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، وابراهيم الديلمي سفير اليمن لدى طهران، وسعيد خطيب زادة المتحدث باسم الخارجية الايرانية، وعلي رضا زاكاني أمين العاصمة، وايرج مسجدي سفير ايران لدى بغداد، وعدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين فضلا عن عائلة الشهيد حسن ايرلو.

وبهذه المناسبة ارتقى المنبر حجة الاسلام بناهيان، الذي وصف الشهيد ايرلو بأنه يمثل تجسيدا ورمزا لدبلوماسية المقاومة، مضيفا ان دبلوماسية المقاومة لا تعرف الحدود. فالشهيد كان له دور هام في إيصال الدواء والغذاء لأطفال اليمن.

وأضاف حجة الاسلام بناهيان، أن مقاومة الشعب اليمني صنعت المعجزات في التاريخ المعاصر، وتمكنت من إرباك المعادلات العالمية وهذه مجرد بداية القصة.. فالذين شنوا الحرب ضد اليمن سيندمون وسيسحقون.

وأردف: ان الشهيد ايرلو، لم يكن مرتبطا باليمن فحسب، فدمه سيبقى ذا تأثير مستمر.
رقم : 975824
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