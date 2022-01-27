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الخميس 27 كانون الثاني 2022 ساعة 09:54

هجمات صنعاء أثارت قلق الصهاينة بشأن زيارة رئيسهم الى الامارات

هجمات صنعاء أثارت قلق الصهاينة بشأن زيارة رئيسهم الى الامارات
وقد أعلنت مصادر إعلامية صهيونية، أن رئيس الكيان الصهيوني اسحاق هرتسوغ، سيزور الامارات يوم الاحد القادم، في زيارة هي الاولى من نوعها الى ابوظبي.

وفي هذا السياق، وفي تغريدة له على تويتر حذر الخبير في الشؤون العربية في اذاعة وتلفزيون الكيان الصهيوني روعي كايس، من خطورة الوضع الامني لهذه الزيارة في حين تتعرض الامارات لهجمات انتقامية من صنعاء.

وكتب هذا الخبير الصهيوني: "لست متأكدًا من أنه من الذكاء حقًا الإعلان عن مثل هذه الزيارة في وقت يحاول فيه الحوثيون البحث عن أهداف جيدة في الإمارات".

وضمن اعلانه ان الوضع في الامارات ليس عاديا، ومازال هناك احتمال وقوع بعض الاحداث، قال كايس ان هكذا زيارة ينبغي الاعلان عنها في يومها وليس قبل اسبوع.

واستهدف الجيش اليمني يوم الاثنين الماضي قاعدة الظفرة الواقعة على مسافة 32 كيلومترا جنوب ابوظبي والتي تعد القاعدة الاساسية للقوات الجوية الاميركية بالمنطقة وعدة اهداف اخرى، وهي العملية الثانية من نوعها خلال الاسبوع الاخير تحت اسم "إعصار اليمن"، وذلك بعد التحذيرات المكررة من صنعاء للامارات بضرورة وقف العدوان على اليمن.
مصدر : وكالات
رقم : 975825
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