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الخميس 27 كانون الثاني 2022 ساعة 10:22

'الدستورية السورية'.. بيدرسن يأمل بعقد جولة جديدة في فبراير

وقال بيدرسن للصحفيين في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "آمل بأنه سيكون من الممكن عقد الدورة السابعة في فبراير".

وخلال الجلسة، قال بيدرسن لأعضاء مجلس الأمن الدولي، إنه "يعمل بنشاط على عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية التي يقودها السوريون ويمتلكها السوريون وتسهل الأمم المتحدة عملها"، مضيفا أن "عمل اللجنة حتى الآن لا يزال مخيبا للأمل".

وأضاف أن "التحديات القائمة" لا تزال تتمثل في ضمان تقديم الوفود مسودات الدستور واستعدادها لمراجعتها وإيجاد قواسم مشتركة أو على الأقل التقارب بشأن النقاط المثيرة للخلافات.

وتابع بيدرسن: "نحتاج إلى عملية مثمرة لإعداد مسودة الدستور حسب تفويض اللجنة، وعليها أن تعمل".

وأكد المبعوث أنه على اتصال مع الرئيسين المناوبين للجنة من أجل إيجاد تفاهمات واضحة، وسيكون على استعداد لعقد دورة مقبلة للجنة ما أن يتم التوصل إليها، معبرا عن أمله بعقد عدة جولات من عمل اللجنة الدستورية خلال الأشهر القادمة.
 
مصدر : وكالات
رقم : 975828
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