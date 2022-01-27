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الخميس 27 كانون الثاني 2022 ساعة 13:49

المرزوقي يدعو الشعب إلى "الدفاع عن دستورهم وحماية وطنهم"

المرزوقي يدعو الشعب إلى "الدفاع عن دستورهم وحماية وطنهم"
وحسب موقع رأي اليوم جاء ذلك في كلمة للمرزوقي، أمس الأربعاء، عبر صفحته بـ"فيسبوك" تزامنا مع "الذكرى 8 لصدور أول دستور ديمقراطي في تاريخ تونس"، وفق تعبيره، والموافق ليوم 27 يناير/كانون الثاني 2014.

وقال المرزوقي: "أتذكر جيدا ليلة 26 يناير 2014 واللحظات الحاسمة للانتهاء من صياغة الدستور التونسي، ومن ثم إمضائه صحبة مصطفى بن جعفر (رئيس المجلس التأسيسي التونسي بين 2011 و2014)، وعلي العريض (رئيس الحكومة آنذاك)، حيث كانت من أسعد لحظات حياتي".

وأضاف: "كنت سعيدا جدا بمشاركتي في التأسيس للدستور، وبقيت فخورا جدا به حتى بعد مغادرتي السلطة".

واعتبر المرزوقي أن"غرق تونس في مشاكل اقتصادية واجتماعية، وجنوحها نحو المزيد تفقير الفقراء وانهيار الطبقة الوسطى، سببها الانقلاب على دستور 2014"، في إشارة للإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021.

وتابع: "مسؤوليتنا اليوم أن نلتف حول الدستور ونحميه، لأنه عنوان الثورة وعنوان الديمقراطية، وعليكم أن تثقوا بأن ما يتضمنه أفضل ما جاءت به الدساتير في العالم".

وفي تصريحات سابقة، اعتبر سعيد أن أزمة تونس تكمن في دستور 2014، الذي "لم يعد صالحا ولا مشروعيه له في تونس".

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "حركة النهضة" (صاحبة الأغلبية البرلمانية)، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011
رقم : 975868
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