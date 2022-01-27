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الخميس 27 كانون الثاني 2022 ساعة 16:31

تسجيل 9800 حالة إصابة بكورونا في تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية

تسجيل 9800 حالة إصابة بكورونا في تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية
وذكرت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم الخميس، أنه تم إجراء 28 ألفا و754 تحليلا مخبريا،لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 34.08% ، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 6 آلاف و517 شخصا ، ليصل إجمالي المتعافين 737 ألفا و652 شخصا.

وأضافت أن إجمالي الوفيات بلغ 26 ألفا و96 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 876 ألفا و245 شخصا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس 2020 .

وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 864 حالة،فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 193 حالة ، و50 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.
مصدر : وكالات
رقم : 975880
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