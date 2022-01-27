الصفحة الرئيسية
0
الخميس 27 كانون الثاني 2022 ساعة 16:35

امیر عبداللهیان: يجب ان تتحقق مصالح ايران كاملة في قضية رفع الحظر

امیر عبداللهیان: يجب ان تتحقق مصالح ايران كاملة في قضية رفع الحظر
وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على تويتر اليوم الخميس: ان التاريخ والتجربة ودراسة سلوك اميركا اثبتت بانه لا يمكن الثقة بساسة وحكام اميركا.

واضاف: ان مشاهدة سلوك اميركا العملاني ستكون معيارنا لاصدار اي حكم.

وتابع وزير الخارجية: فيما يتعلق بقضية رفع الحظر يجب ان تتحقق مصالح ايران بصورة كاملة وان يحدث اتفاق ملموس على ارض الواقع.

يذكر ان الجولة الثامنة لرفع الحظر عن ايران جارية في العاصمة النمساوية فيينا بين وفود ايران ومجموعة دول "4+1" (المانيا وفرنسا وبريطانيا وفرنسا).

وفي تصريح له قال وزير الخارجية الايراني اخيرا بان المفاوضات جارية بصورة مباشرة بين ايران ومجموعة "4+1" ويتم تبادل الوثائق غير الرسمية Non-Paper عن طريق منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انريكي مورا ودولتين اخريين عضوين في الاتفاق النووي.

واشار الى طلب الاميركيين اجراء مفاوضات مباشرة قائلا وما يرد في الاجواء الافتراضية بشان المفاوضات المباشرة: لا صحة لما تذكره بعض القنوات الافتراضية بوجود مفاوضات مباشرة بين ايران واميركا في اطار مفاوضات فيينا ولكن في الوقت ذاته لو وصلنا في مسيرة المفاوضات الى مرحلة تتطلب اجراء مستوى من المفاوضات مع اميركا للوصول الى اتفاق جيد بمستوى عال من الضمان فاننا لن نتجاهل ذلك.
مصدر : وكالات
رقم : 975881
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إقامة مراسم أربعين الشهيد حسن ايرلو سفير ايران لدى صنعاء
إقامة مراسم أربعين الشهيد حسن ايرلو سفير ايران لدى صنعاء
وفاة الشيخ زايد وبداية طموحات حكام الإمارات الجدد
وفاة الشيخ زايد وبداية طموحات حكام الإمارات الجدد
27 كانون الثاني 2022
الاعتراف الذي تم الكشف عنه بعد "كذبة الإمارات الكبرى" حول القوة الصاروخية لليمن
الاعتراف الذي تم الكشف عنه بعد "كذبة الإمارات الكبرى" حول القوة الصاروخية لليمن
27 كانون الثاني 2022
أهداف وآفاق محادثات وفد طالبان في أوروبا
أهداف وآفاق محادثات وفد طالبان في أوروبا
27 كانون الثاني 2022
رأيان مختلفان في العراق حول تهديد عودة "داعش"
رأيان مختلفان في العراق حول تهديد عودة "داعش"
27 كانون الثاني 2022
رئيسي: مستعدون لنضع امكاناتنا في متناول اشقائنا في اذربيجان
رئيسي: مستعدون لنضع امكاناتنا في متناول اشقائنا في اذربيجان
26 كانون الثاني 2022
هل ستكون دبي الوجهة القادمة لصواريخ اليمن؟
هل ستكون دبي الوجهة القادمة لصواريخ اليمن؟
26 كانون الثاني 2022
الرئيس الايراني يؤكد على تبيين منجزات الحكومة لبث الامل في المجتمع
الرئيس الايراني يؤكد على تبيين منجزات الحكومة لبث الامل في المجتمع
26 كانون الثاني 2022
رغم الحظر الجائر.. ايران تصنع أهم دواء لسرطان الصدر
رغم الحظر الجائر.. ايران تصنع أهم دواء لسرطان الصدر
26 كانون الثاني 2022
الأنتربول في عهدها الإماراتي.. مطاردة المعارضة البحرينية حول العالم!
الأنتربول في عهدها الإماراتي.. مطاردة المعارضة البحرينية حول العالم!
26 كانون الثاني 2022
نائب ايراني: لا يوجد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق في فيينا
نائب ايراني: لا يوجد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق في فيينا
26 كانون الثاني 2022
ايران تستعيد حق التصويت في منظمة الامم المتحدة
ايران تستعيد حق التصويت في منظمة الامم المتحدة
25 كانون الثاني 2022
السعودية على خطى الكيان الصهيوني في الهزيمة أمام المقاومة
السعودية على خطى الكيان الصهيوني في الهزيمة أمام المقاومة
25 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وفاة الشيخ زايد وبداية طموحات حكام الإمارات الجدد
الاعتراف الذي تم الكشف عنه بعد "كذبة الإمارات الكبرى" حول القوة الصاروخية لليمن
أهداف وآفاق محادثات وفد طالبان في أوروبا
الأنتربول في عهدها الإماراتي.. مطاردة المعارضة البحرينية حول العالم!