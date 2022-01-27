"تشاووش أوغلو" يكشف الموعد المحتمل لزيارة "بوتين" إلى تركيا

جاء ذلك في تصريحات تشاووش أوغلو للصحفيين بعد أن أعلن الكرملين في وقت سابق اليوم: أن بوتين قبل دعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، مضيفا: أن توقيت الزيارة مرهون بـ"الجداول الزمنية" للرئيسين وتطورات الوضع الوبائي.



وقال تشاووش أوغلو: "كما هو معروف، دعا رئيس دولتنا (رجب طيب أردوغان) فلاديمير بوتين لزيارة تركيا. وخلال شهر يناير أجرينا مفاوضات، لكننا لم ننجح في تحديد الموعد. وقيل لنا: إنه بعد حضور فلاديمير بوتين افتتاح أولمبياد بكين، قد يتم تحديد موعد. وكان بيسكوف أدلى بتصريح اليوم (بشأن زيارة بوتين) ونتطلع إلى أن تتحقق هذه الزيارة".



وأكد تشاووش أوغلو: استعداد أنقرة لاستضافة اجتماع للمجموعة الثلاثية التي تضم ممثلي روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن تسوية أزمة دونباس.



وفي وقت سابق، ذكر أردوغان: أنه دعا بوتين، إلى تركيا لإجراء لقاء، مجددا مبادرته للتوسط في حل التوتر بين روسيا وأوكرانيا.