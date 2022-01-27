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الخميس 27 كانون الثاني 2022 ساعة 19:42
قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل مواطنين شرق خان يونس
وحسب مصادر أفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال المتمركزة شرق خان يونس، اعتقلت مواطنين اثنين بالقرب من السياج الفاصل شرق المحافظة، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.
مصدر :
وكالات
رقم :
975901
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