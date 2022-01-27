قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل مواطنين شرق خان يونس

وحسب مصادر أفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال المتمركزة شرق خان يونس، اعتقلت مواطنين اثنين بالقرب من السياج الفاصل شرق المحافظة، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.