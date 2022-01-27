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الخميس 27 كانون الثاني 2022 ساعة 19:44

إثيوبيا.. أكثر من 5 آلاف وفاة نتيجة لحصار تيغراي

إثيوبيا.. أكثر من 5 آلاف وفاة نتيجة لحصار تيغراي
وقال المكتب في تقرير، نشرته صحيفة "إثيوبيا إنسايت" المستقلة، إنه تم تسجيل أكثر من خمسة آلاف حالة وفاة مرتبطة بالحصار بسبب الجوع والمرض في أكبر حصيلة رسمية للقتلى حتى الآن مرتبطة بالحرب التي تشهدها البلاد.

وقال التقرير، إن 369 طفلا على الأقل دون سن الخامسة قضوا بسبب سوء التغذية.

وأوضح هاغوس غوديفاي، رئيس مكتب الصحة في تيغراي، لوكالة "أسوشيتد برس" أواخر العام الماضي أثناء تجميع النتائج إن "الوفيات تتزايد بشكل مقلق، وبينهم كانوا مصابين بأمراض يمكن الوقاية منها بسهولة مثل داء الكلب بسبب نفاد الأدوية أو انتهاء صلاحيتها. هذه واحدة من أسوأ الأوقات التي أعيشها في حياتي".

وأضاف: "نظرا لارتفاع حجم الدمار والأزمة الصحية في المناطق التي يتعذر الوصول إليها بلا شك، فإن التقرير يعكس المدى الحقيقي للأزمة".

ولفت إلى أن سوء التغذية الحاد لدى الأطفال دون سن الخامسة، والذي كانت نسبته أقل من 2 بالمائة في تيغراي قبل الحرب، تجاوز الآن 7 بالمائة.
مصدر : وكالات
رقم : 975903
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