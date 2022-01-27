المدعي العام الايراني: للاسراع بإصدار لائحة الاتهام بحق الضالعين باغتيال الشهيد سليماني

ودعا المدعي العام الايراني حجة الاسلام محمد جعفر منتظري في رسالة الى مدعي المحاكم العامة والثورية بطهران علي صالحي، للمبادرة وفقا لضوابط الملف لاصدار لائحة الاتهام بحق الآمرين والمنفذين للجريمة الارهابية المتمثلة باغتيال القائد الشهيد سليماني في اسرع وقت ممكن.



يذكر انه اثر تاكيدات رئيس جهاز القضاء باستخدام جميع الطاقات القانونية والحقوقية لملاحقة المجرمين المباشرين في عملية اغتيال الحاج قاسم سليماني والمتابعة الجادة للملف القانوني لهذا العمل الارهابي، عقدت قبل اقل من شهر اول جلسة للبت في طلب التعويض المادي والمعنوي والجزائي الناجم اثر استشهاد القائد الحاج قاسم سليماني.



وكان المدعي العام الايراني اكد منذ بداية ارتكاب هذه الجريمة الارهابية على استعادة حقوق الايرانيين على الصعيد الدولي وتابع القضية بتعاون الجانب العراقي.