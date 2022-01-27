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الخميس 27 كانون الثاني 2022 ساعة 20:00

بايدن يلتقي شولتس لبحث جهود مشتركة في "ردع روسيا"

بايدن يلتقي شولتس لبحث جهود مشتركة في "ردع روسيا"
وأكدت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جين بساكي في بيان لها أن بايدن سيستقبل شولتس في البيت الأبيض في السابع من فبراير القادم، وأن الزيارة ستتيح فرصة التأكيد على "الروابط العميقة والمستمرة" بين البلدين.

ولفتت بساكي إلى أن الزعيمين سيبحثان "التزامهما بالدبلوماسية المستمرة والجهود المشتركة الرامية إلى ردع العدوان الروسي على أوكرانيا".

كما سيبحث الجانبان حسب بساكي، التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وألمانيا حول طيف من التحديات المشتركة، ومنها مكافحة جائحة كورونا وتغيرات المناخ و"ضمان الازدهار الاقتصادي والأمن الدولي بناء على قيمنا الديمقراطية المشتركة".
مصدر : وكالات
رقم : 975914
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