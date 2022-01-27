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الخميس 27 كانون الثاني 2022 ساعة 20:23
مرحبا بزيارة الصدر الى بغداد..

الخزعلي: الإطار التنسيقي يده ممدودة لكل ما فيه مصلحة للعراق

الخزعلي: الإطار التنسيقي يده ممدودة لكل ما فيه مصلحة للعراق
وقال الخزعلي في تغريدة على "تويتر" إن "الإطـار التنسيقي يـده ممدودة لـكـل مـا فيـه مصلحـة العـراق، وتفويت الفرصـة على الأعداء، لذلك نحـن تُرحب بزيارة الأخ السيد مقتدى الصدر إلى العاصمة بغداد، ونأمـل مـن اللـه سـبحانه أن تكون زيارتـه بدايـة لمشـروع حـل الخلافات، ولملمـة البيـت الشيعي بالشكل الذي يسـاهم بإفشـال مـشـاريـع أعـداء العراق".

وأضاف أن "هذا انطلاقاً مـن كلام السيد الشهيد محمـد الصـدر (رض): (إن التصرفات المهمة التي ترتبط بالمصالـح العامـة، وبالحكمـة الإلهيـة في تدبير المجتمع، وتسبيب أسبابه، هـي دائماً محل عناية الله سبحانه وتدبيره)".

يشار إلى ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وصل الى بغداد يوم امس، ومن المفترض ان يلتقي بعض قادة الإطار التنسيقي مساء اليوم الخميس.
رقم : 975916
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