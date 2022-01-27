الصفحة الرئيسية
0
الخميس 27 كانون الثاني 2022 ساعة 21:23

الكونغو .. مقتل 26 عسكريا في هجوم للمتمردين

الكونغو .. مقتل 26 عسكريا في هجوم للمتمردين
وأوضح الجيش الكونغولي في بيان أن الهجوم الإرهابى وقع بالقرب من منتزه فيرونجا الوطنى، فى إقليم شمال كيفو، مشيرًا إلى أنه فى المقابل سجلت خسائر بشرية فى صفوف المتمردين دون أن تُحدد عددهم.

ومن ناحية أخرى، أفاد تقرير نشرة موقع الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (أوتشا) حول تقرير الاحتياجات الإنسانية لعام 2022 أن الكونغو هى واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا وأطولها في العالم حيث يساهم الصراع وانعدام الأمن والكوارث الطبيعية والأوبئة في الصورة القاتمة، فضلاً عن الفقر المزمن والافتقار إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية. وفقا للمفوضية الأوروبية لعمليات الحماية المدنية الأوروبية والمساعدات الإنسانية.

ولفت التقرير، إلى أنه يعانى أكثر من 27 مليون كونغولى من انعدام الأمن الغذائى الحاد فى الأزمات (المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي للبراءات) والطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي للبراءات) - وهو أعلى رقم في جميع أنحاء العالم ويعاني 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد.

وأضاف التقرير، أن هناك 5.5 مليون شخص نازحون داخليًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى الصراع وانعدام الأمن - وهو أعلى رقم في إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، كما تستضيف البلاد أكثر من نصف مليون لاجئ.

وأكد التقرير أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 50 الف انتهاك لحقوق الإنسان بين يناير وأكتوبر 2021، بالإضافة إلى أكثر من 74 الف حالة عنف جنسي (خلال 2021)، وأضاف التقرير من المحتمل أن يتحول 21 مرضًا خاضعًا للمراقبة إلى أوبئة. في عام 2021، بما في ذلك الحصبة والكوليرا وكوفيد - 19.
مصدر : وكالات
رقم : 975924
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إقامة مراسم أربعين الشهيد حسن ايرلو سفير ايران لدى صنعاء
إقامة مراسم أربعين الشهيد حسن ايرلو سفير ايران لدى صنعاء
وفاة الشيخ زايد وبداية طموحات حكام الإمارات الجدد
وفاة الشيخ زايد وبداية طموحات حكام الإمارات الجدد
27 كانون الثاني 2022
الاعتراف الذي تم الكشف عنه بعد "كذبة الإمارات الكبرى" حول القوة الصاروخية لليمن
الاعتراف الذي تم الكشف عنه بعد "كذبة الإمارات الكبرى" حول القوة الصاروخية لليمن
27 كانون الثاني 2022
أهداف وآفاق محادثات وفد طالبان في أوروبا
أهداف وآفاق محادثات وفد طالبان في أوروبا
27 كانون الثاني 2022
رأيان مختلفان في العراق حول تهديد عودة "داعش"
رأيان مختلفان في العراق حول تهديد عودة "داعش"
27 كانون الثاني 2022
رئيسي: مستعدون لنضع امكاناتنا في متناول اشقائنا في اذربيجان
رئيسي: مستعدون لنضع امكاناتنا في متناول اشقائنا في اذربيجان
26 كانون الثاني 2022
هل ستكون دبي الوجهة القادمة لصواريخ اليمن؟
هل ستكون دبي الوجهة القادمة لصواريخ اليمن؟
26 كانون الثاني 2022
الرئيس الايراني يؤكد على تبيين منجزات الحكومة لبث الامل في المجتمع
الرئيس الايراني يؤكد على تبيين منجزات الحكومة لبث الامل في المجتمع
26 كانون الثاني 2022
رغم الحظر الجائر.. ايران تصنع أهم دواء لسرطان الصدر
رغم الحظر الجائر.. ايران تصنع أهم دواء لسرطان الصدر
26 كانون الثاني 2022
الأنتربول في عهدها الإماراتي.. مطاردة المعارضة البحرينية حول العالم!
الأنتربول في عهدها الإماراتي.. مطاردة المعارضة البحرينية حول العالم!
26 كانون الثاني 2022
نائب ايراني: لا يوجد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق في فيينا
نائب ايراني: لا يوجد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق في فيينا
26 كانون الثاني 2022
ايران تستعيد حق التصويت في منظمة الامم المتحدة
ايران تستعيد حق التصويت في منظمة الامم المتحدة
25 كانون الثاني 2022
السعودية على خطى الكيان الصهيوني في الهزيمة أمام المقاومة
السعودية على خطى الكيان الصهيوني في الهزيمة أمام المقاومة
25 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وفاة الشيخ زايد وبداية طموحات حكام الإمارات الجدد
الاعتراف الذي تم الكشف عنه بعد "كذبة الإمارات الكبرى" حول القوة الصاروخية لليمن
أهداف وآفاق محادثات وفد طالبان في أوروبا
الأنتربول في عهدها الإماراتي.. مطاردة المعارضة البحرينية حول العالم!