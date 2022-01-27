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الخميس 27 كانون الثاني 2022 ساعة 21:25

الجزائر تجهز تونس بمليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا

الجزائر تجهز تونس بمليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا
وقال بيان لوزارة الدفاع الوطني في الجزائر إنه تم اليوم الخميس، بالقاعدة الجوية بوفاريك القريبة من العاصمة الجزائر، شحن مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19، على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية، للتوجه إلى مطار قرطاج بتونس.

وأوضح البيان أن الجزائر منحت هذه الجرعات لتونس دعما لجهودها في مكافحة الجائحة.

وأوضح أن هذه المبادرة تندرج تحت “إطار العمل التضامني النبيل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين الجزائري والتونسي وتجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”.

كما أبرز أن هذه “العملية تؤكد حرص الجزائر على تعزيز العلاقة المتينة بين البلدين وتزيد في ترسيخ قيم التآزر والتضامن القائمة بين الشعبين الشقيقين”.
مصدر : وكالات
رقم : 975926
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