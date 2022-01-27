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الخميس 27 كانون الثاني 2022 ساعة 21:52

عبداللهیان: التصعيد العسكري الاخير يؤدي لتأجيج الحرب في اليمن والمنطقة

عبداللهیان: التصعيد العسكري الاخير يؤدي لتأجيج الحرب في اليمن والمنطقة
وتباحث الوزيران الايراني والقطري في اجتماعهما اليوم حول العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة والوضع في كل من افغانستان واليمن.

وأشار اميرعبداللهيان الى سرعة التطورات الجارية في المنطقة والعالم مؤكدا على ضرورة اجراء مشاورات وثيقة بين ايران وقطر وبذل الجهود لإرساء السلام والاستقرار في اليمن وافغانستان .

* التصعيد العسكري الاخير يؤدي الى تأجيج الحرب في اليمن والمنطقة

وقال وزير الخارجية الايراني : في الاسابيع الأخيرة شهدنا زيادة في الاعمال العسكرية بشأن اليمن وهذه القضايا من شأنها ان تؤجج الحرب في اليمن والمنطقة وتهدم مسار السلام.

* وزیر الخارجية القطري: قلقون من التصعيد الجديد في المنطقة

بدوره قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في هذا اللقاء، نحن ايضا قلقون من زيادة التوتر التي حصلت اخيرا في المنطقة ونعتقد بأن أزمة اليمن لا تحل بالطرق العسكرية بل يجب ان نصل الى الحل عن طريق الحوار وهذا الوضع القائم ليس في مصلحة اي من الأطراف.
رقم : 975937
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