قيس سعيد يقول ان غالبية التونسيين يؤيدون النظام الرئاسي

وادعى سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء إن 82% من المواطنين أكدوا دعمهم للنظام الرئاسي خلال الاستفتاء الشعبي الإلكتروني الذي انطلق منذ 15 يناير 2022.



وأظهرت باقي النتائج أن 92% طالبوا بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمد، فيما أبدى 89% عدم ثقتهم في منظومة العدالة، ووافق 81% على نظام الاقتراع على الأفراد.



كما صوت 81% من التونسيين لصالح تولي الدولة إدارة الشؤون الدينية.



وأكد سعيد شفافية هذه البيانات ومصداقيتها، مشددا على نجاح عملية التصويت الإلكتروني رغم محاولات إثناء التونسيين عن المشاركة وإحباطها.



كما أكد أيضا أن السيادة للشعب ويمارسها وفق الدستور شريطة ألا يتحول هذا الأخير إلى أداة للسيطرة على سلطة الشعب وسيادته.



وقال سعيّد إن "الدستور يوضع لتحقيق أهدافه لا لتحقيق أهداف من يتلونون كل يوم بلون بناء على التحالفات التي لم يكن يتصور أحد أنها ستحصل بين عدد من الأشخاص الذين كانوا خصماء الدهر".



واتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات منذ نهاية تموز/يوليو وسمحت له بتعزيز صلاحياته ما أدى الى بروز احتجاجات شعبية حاشدة ضده وهذه القرارات وصفها منتقدوه بأنّها "انقلاب".