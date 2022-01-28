الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 28 كانون الثاني 2022 ساعة 09:19

الأمم المتحدة تطالب بإجلاء الأطفال المحاصرين في سجن الحسكة

الأمم المتحدة تطالب بإجلاء الأطفال المحاصرين في سجن الحسكة
وحسب مصادر قال غريفيث خلال جلسة دورية للمجلس مخصصة للجانب الإنساني من الملف السوري "نحن قلقون بشدة بشأن مئات الأطفال الذين علقوا في حصار مرعب" في هذا السجن.

وأضاف "من الأهمية بمكان أن يتم إجلاء جميع الأطفال ووضعهم في أمان ودعمهم".

وتابع غريفيث "حتى لو غادروا السجن، فإن مستقبلهم غير مؤكد"، معتبرا أن هؤلاء الأطفال "ليسوا في مأمن من الخطر".

وأشار إلى حاجتهم إلى إعادة الاندماج في مجتمعاتهم، وإعادة بناء حياتهم.

وواصلت قوات قسد في شمال شرق سوريا الخميس ملاحقة عشرات المتحصنين داخل السجن غداة استعادتها السيطرة عليه من مجموعة تابعة لتنظيم "داعش" الارهابي هاجمته قبل نحو أسبوع.

وأدت عملية اقتحام السجن الواقع في مدينة الحسكة والاشتباكات التي تلته إلى سقوط أكثر من 200 قتيل.
مصدر : وكالات
رقم : 975985
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المغرب والحساسية تجاه الصحراء الغربية
المغرب والحساسية تجاه الصحراء الغربية
إقامة مراسم أربعين الشهيد حسن ايرلو سفير ايران لدى صنعاء
إقامة مراسم أربعين الشهيد حسن ايرلو سفير ايران لدى صنعاء
27 كانون الثاني 2022
وفاة الشيخ زايد وبداية طموحات حكام الإمارات الجدد
وفاة الشيخ زايد وبداية طموحات حكام الإمارات الجدد
27 كانون الثاني 2022
الاعتراف الذي تم الكشف عنه بعد "كذبة الإمارات الكبرى" حول القوة الصاروخية لليمن
الاعتراف الذي تم الكشف عنه بعد "كذبة الإمارات الكبرى" حول القوة الصاروخية لليمن
27 كانون الثاني 2022
أهداف وآفاق محادثات وفد طالبان في أوروبا
أهداف وآفاق محادثات وفد طالبان في أوروبا
27 كانون الثاني 2022
رأيان مختلفان في العراق حول تهديد عودة "داعش"
رأيان مختلفان في العراق حول تهديد عودة "داعش"
27 كانون الثاني 2022
رئيسي: مستعدون لنضع امكاناتنا في متناول اشقائنا في اذربيجان
رئيسي: مستعدون لنضع امكاناتنا في متناول اشقائنا في اذربيجان
26 كانون الثاني 2022
هل ستكون دبي الوجهة القادمة لصواريخ اليمن؟
هل ستكون دبي الوجهة القادمة لصواريخ اليمن؟
26 كانون الثاني 2022
الرئيس الايراني يؤكد على تبيين منجزات الحكومة لبث الامل في المجتمع
الرئيس الايراني يؤكد على تبيين منجزات الحكومة لبث الامل في المجتمع
26 كانون الثاني 2022
رغم الحظر الجائر.. ايران تصنع أهم دواء لسرطان الصدر
رغم الحظر الجائر.. ايران تصنع أهم دواء لسرطان الصدر
26 كانون الثاني 2022
الأنتربول في عهدها الإماراتي.. مطاردة المعارضة البحرينية حول العالم!
الأنتربول في عهدها الإماراتي.. مطاردة المعارضة البحرينية حول العالم!
26 كانون الثاني 2022
نائب ايراني: لا يوجد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق في فيينا
نائب ايراني: لا يوجد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق في فيينا
26 كانون الثاني 2022
ايران تستعيد حق التصويت في منظمة الامم المتحدة
ايران تستعيد حق التصويت في منظمة الامم المتحدة
25 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المغرب والحساسية تجاه الصحراء الغربية
وفاة الشيخ زايد وبداية طموحات حكام الإمارات الجدد
الاعتراف الذي تم الكشف عنه بعد "كذبة الإمارات الكبرى" حول القوة الصاروخية لليمن
أهداف وآفاق محادثات وفد طالبان في أوروبا