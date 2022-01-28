اليمن.. وقفة قبلية تنديدا بتصعيد العدوان في تعز

واستنكر المشاركون في الوقفة استمرار صمت المجتمع الدولي المعيب تجاه ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني.



وأكدوا على أهمية مواصلة التحشيد ورفد الجبهات بالرجال والمال، دفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.



ودعا بيان صادر عن الوقفة المتورطين في الخيانة إلى العودة إلى صف الوطن، والاستفادة من قرار العفو العام.



وبارك البيان عمليات إعصار اليمن التي استهدفت العمق السعودي والإماراتي مطالبا القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير بتصعيد الضربات ضد دويلات العدوان بإعتبارها السبيل الأنجع لإيقاف العدوان ورفع الحصار.



وشارك في الوقفة عدد من الشخصيات العسكرية والامنية والإجتماعية وممثلين عن السلطة المحلية والإشراف العام