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الجمعة 28 كانون الثاني 2022 ساعة 14:30

تسجيل 803 اصابة جديدة بكورونا في غزة

تسجيل 803 اصابة جديدة بكورونا في غزة
وأكدت وزارة الصحة بغزة، أن القطاع دخل في موجة من فيروس كورونا جديدة منذ عدة أيام، مشيرًا إلى زيادة حالات الإصابة حتى الأيام والأسابيع القادمة.

وتوقع مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة مجدي ضهير، في تصريحات إذاعية، أن نشهد موجة شديدة وعنيفة في انتشار الفايروس مع ظهور المتحور الجديد "أوميكرون".

كما توقع زيادة رقم الإصابات في الأيام المقبلة والإصابات المسجلة أقل من الحقيقية، سيما وأن المتحور الجديد ينتشر بسرعة دون أعراض كبيرة.

ودعا ضهير، جميع المواطنين لتلقي اللقاح ومن ظهرت عليه الأعراض التوجه لمراكز الرعاية الأولية للتحقق من الإصابة أو عدمها.

وتابع: "نتمنى أن نخرج من هذه الموجة كما خرجنا من الموجات السابقة ونعظم جهودنا لمواجهة الموجة".

وفيما يلي تقرير الصحة اليومي:

موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

تسجيل (803) اصابة جديدة بفيروس كورونا

تعافي 120 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

يوجد 3 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

اجمالي تراكمي للمصابين 198779 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 7439 حالة

اجمالي المتعافين 189593 حالة

اجمالي الوفيات 1747 وفاة

اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 88 حالة

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 51 حالة.

التطعيمات/

اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة.

اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 580226 شخص
مصدر : وكالات
رقم : 976008
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