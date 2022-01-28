تسجيل 803 اصابة جديدة بكورونا في غزة

وأكدت وزارة الصحة بغزة، أن القطاع دخل في موجة من فيروس كورونا جديدة منذ عدة أيام، مشيرًا إلى زيادة حالات الإصابة حتى الأيام والأسابيع القادمة.



وتوقع مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة مجدي ضهير، في تصريحات إذاعية، أن نشهد موجة شديدة وعنيفة في انتشار الفايروس مع ظهور المتحور الجديد "أوميكرون".



كما توقع زيادة رقم الإصابات في الأيام المقبلة والإصابات المسجلة أقل من الحقيقية، سيما وأن المتحور الجديد ينتشر بسرعة دون أعراض كبيرة.



ودعا ضهير، جميع المواطنين لتلقي اللقاح ومن ظهرت عليه الأعراض التوجه لمراكز الرعاية الأولية للتحقق من الإصابة أو عدمها.



وتابع: "نتمنى أن نخرج من هذه الموجة كما خرجنا من الموجات السابقة ونعظم جهودنا لمواجهة الموجة".



وفيما يلي تقرير الصحة اليومي:



موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة



تسجيل (803) اصابة جديدة بفيروس كورونا



تعافي 120 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.



يوجد 3 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية



اجمالي تراكمي للمصابين 198779 اصابة



اجمالي الحالات النشطة 7439 حالة



اجمالي المتعافين 189593 حالة



اجمالي الوفيات 1747 وفاة



اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 88 حالة



اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 51 حالة.



التطعيمات/



اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة.



اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 580226 شخص