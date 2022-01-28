الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 28 كانون الثاني 2022 ساعة 14:32

دعوات في امريكا لفعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني

دعوات في امريكا لفعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني
وحسبما نقلت وكالة انباء فارس, من المقرر تنظيم فعاليات في ولاية كاليفورنيا اليوم وأن تستمر لمدة ثلاثة أيام، يتخللها مسيرة مركبات تنديدا بسياسة التطهير العرقي التي تقوم بها قوات الاحتلال في مدينة القدس، والتهجير في النقب. كما ستعقد ندوات وحوارات مفتوحة واستضافة نشطاء للتحدث عن معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.

ونشرت شبكة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمناصري وداعمي الشعب الفلسطيني للمشاركة بكثافة في مسيرة السيارات، للمطالبة بوقف اقتلاع الفلسطينيين من النقب، ووضع حد لهدم الاحتلال لمنازل المواطنين في الشيخ جراح والخليل، وإلغاء الصفة الخيرية عن الصندوق القومي اليهودي ومنظمات المستوطنين التي تحصل على اعفاءات ضريبية لتمويل اعمال العنف والتطهير العرقي ضد شعبنا.

المؤسسات الداعية نشرت عدة وسوم عبر موقعي تويتر وفيس بوك لجمع أكبر عدد من المشاركين.
رقم : 976009
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟
الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي
الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي
28 كانون الثاني 2022
عندما تذهب مكانة واعتبار الامارات أدراج الرياح
عندما تذهب مكانة واعتبار الامارات أدراج الرياح
28 كانون الثاني 2022
الضفة الغربية على عتبة الانفجار
الضفة الغربية على عتبة الانفجار
28 كانون الثاني 2022
المغرب والحساسية تجاه الصحراء الغربية
المغرب والحساسية تجاه الصحراء الغربية
28 كانون الثاني 2022
إقامة مراسم أربعين الشهيد حسن ايرلو سفير ايران لدى صنعاء
إقامة مراسم أربعين الشهيد حسن ايرلو سفير ايران لدى صنعاء
27 كانون الثاني 2022
وفاة الشيخ زايد وبداية طموحات حكام الإمارات الجدد
وفاة الشيخ زايد وبداية طموحات حكام الإمارات الجدد
27 كانون الثاني 2022
الاعتراف الذي تم الكشف عنه بعد "كذبة الإمارات الكبرى" حول القوة الصاروخية لليمن
الاعتراف الذي تم الكشف عنه بعد "كذبة الإمارات الكبرى" حول القوة الصاروخية لليمن
27 كانون الثاني 2022
أهداف وآفاق محادثات وفد طالبان في أوروبا
أهداف وآفاق محادثات وفد طالبان في أوروبا
27 كانون الثاني 2022
رأيان مختلفان في العراق حول تهديد عودة "داعش"
رأيان مختلفان في العراق حول تهديد عودة "داعش"
27 كانون الثاني 2022
رئيسي: مستعدون لنضع امكاناتنا في متناول اشقائنا في اذربيجان
رئيسي: مستعدون لنضع امكاناتنا في متناول اشقائنا في اذربيجان
26 كانون الثاني 2022
هل ستكون دبي الوجهة القادمة لصواريخ اليمن؟
هل ستكون دبي الوجهة القادمة لصواريخ اليمن؟
26 كانون الثاني 2022
الرئيس الايراني يؤكد على تبيين منجزات الحكومة لبث الامل في المجتمع
الرئيس الايراني يؤكد على تبيين منجزات الحكومة لبث الامل في المجتمع
26 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟
الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي
عندما تذهب مكانة واعتبار الامارات أدراج الرياح
الضفة الغربية على عتبة الانفجار