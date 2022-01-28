مستجدات المفاوضات النووية في فيينا

المحادثات تبدأ عادة يوميا باجتماع بين كبير المفاوضين الإيرانيين وممثل الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر ان تعقد اجتماعات مع ممثلي بريطانيا وفرنسا والمانيا ، كما ان اجتماع الخبراء مستمر في لمناقشة العديد من المواضيع مع التركيز على رفع الحظر .



رئيس فريق المفاوضين الايرانيين كان قد عقد اجتماعا ثنائيا أمس (الخميس) مع ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في محادثات فيينا، وإنريكي مورا، منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.



تهدف المحادثات إلى استكمال مسودة نص الاتفاقيات وحل بعض القضايا الخلافية، ووفقا لكبير المفاوضين الصينيين، فان الوفود المفاوضة عقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث القضايا الرئيسية وحل الخلافات بشان رفع الحظر واعطاء الضمانات والتحقق.



واعلنت غالبية الوفود المتفاوضة بأن المحادثات تتقدم على الرغم من تعقيد بعض القضايا والحاجة إلى اتخاذ قرارات سياسية.





وكانت قد افادت مصادر صحفية بأن كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجراك قال إنّ هناك فرصة في التوصل إلى اتفاق مع إيران، كما أنّ هناك فرصة في عدم التوصّل إلى أي اتفاق... وواشنطن مستعدة لكِلا السيناريوهين".



وزعم ماكجراك أنّ بلاده الآن "على حافة أزمة نووية، لأنّ برنامج إيران النووي تقدّم. على الرغم من مواجهته انتكاسات هائلة، فإنه مستمرّ في التقدم، وهو على وشك الوصول إلى نقطة الاختراق؛ النقطة التي سيملك الإيرانيون عندها مادة انشطارية كافية تمكّنهم من تحويل بعضها إلى برنامج أسلحة لا يمكننا رصده، أو لا يمكن لمحققي الوكالة التحقق منه".



وتابع ماكجراك"أننا بدأنا الاقتراب من هذه النقطة. لذلك، الوضع خطير للغاية، كما كرّر وزير الخارجية بلينكن وآخرون. هذه المحادثات بدأت تصل إلى نقطة الذروة، وسنصل إليها خلال وقت قصير".



وقال مستشار الرئيس الأميركي إنّ بلاده ستعلم "خلال هذا الوقت، إذا كان ممكناً للإيرانيين العودة إلى الالتزام بشأن الاتفاق النووي، عبر شروط نقبلها نحن والمجتمع الدولي".



وأوضح أنّ واشنطن "تركّز بشدة على العودة إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة. هذا ما أعتقد انّه يمنح المجتمع الدولي الارتياح؛ أي معرفة أنّ هذا البرنامج النووي لن يخرج عن السيطرة".



وفي وقت سابق كان قد أعلن الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أنَّه إذا استمرت المفاوضات النووية في فيينا بالوتيرة التي هي عليها الآن، فسيكون "من الواقعيّ تماماً التوصّل إلى اتّفاقٍ بحلول نهاية شباط/فبراير".



وبدوره أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في وقت سابق، أنَّ "التوصل إلى اتفاق في فيينا يلزمه استعداد لرفع الحظر عن إيران"، وهو الشرط الذي وضعه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قبل أيّ تواصل مباشِر بين طهران وواشنطن.



وفي سياق متصل كان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ذكر يوم الاثنين الماضي، أن طهران ربما تفكر في عقد لقاءات مباشرة مع واشنطن حال ساعد ذلك في الوصول لاتفاق أفضل، لكنه أكد على عدم الوصول إلى تلك المرحلة بعد.



واعلن عبد اللهيان، إن "واشنطن تطالب دائما بإجراء مفاوضات مباشرة مع إيران، لكن لم نصل لهذه المرحلة بعد".



من جهته، أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أن الفرصة لا تزال سانحة لإنهاء محادثات استئناف خطة العمل المشتركة الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني، بنجاح.



وقال بلينكن، عقب مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في جنيف، في وقت سابق: "نأمل أن تستخدم روسيا نفوذها على إيران للتأثير عليها، آخذة في الاعتبار ضيق الوقت (الضرورة القصوى)".



وجرى في فيينا في الفترة الأخيرة عدد من الجولات بخصوص المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد .