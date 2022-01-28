الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 28 كانون الثاني 2022 ساعة 15:52

الشيخ قبلان: العدو "إسرائيل" وليس العرب

الشيخ قبلان: العدو "إسرائيل" وليس العرب
وخلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أكد الشيخ قبلان على ضرورة ان يناقش مجلس الوزراء الموازنة بدقة متناهية وأمانة وحذر شديد، لأن وضع الناس أشبه ببرميل بارود، والفقر أصبح شاملا لكل أطياف وطبقات المجتمع اللبناني، والأسواق شبيهة بساحة حرب. ومن نهب البلد وموارده وصادر ودائع الناس وبرع بالهندسات المالية والصفقات الوهمية وكشف الدولة وإداراتها عن إفلاس لا سابق له ليس الشعب. والآن المطلوب أن يتحمل المسؤولية من نهب، وليس المنهوب.

إلا أن إعصار الضرائب والرسوم والخوات المالية والدولار الجمركي ورسوم خدمات الدولة على أسعار صرف جديدة في الموازنة تشير إلى أن المنهوب هو من سيدفع وليس النخبة التي نهبت، وهو أمر كارثي للغاية، لأنه يدفع البلد نحو الانتحار، ويشعل أزمة حرب أسعار واحتكار، ويقدم الأسواق فريسة للتجار والدولار، ويحول الدولة إلى مسلخ مالي ضريبي. وإذا كان البعض يعتقد أن الأمر سيمر في مجلسي الوزراء والنواب بعد جولة صراخ وعراضات، أنا أقول لكم احذروا الشارع، لأن الناس تلفظ أنفاسها، وتئن أنين اليائس، والقضية ليست قضية يوم أو أسبوع أو شهر، بل هي قضية شارع ملتهب، وأضلاع تكاد تتمزق من الغيظ والقهر.

وفي ما يتعلق بالورقة الكويتية، قال قبلان: للإخوة في مجلس التعاون ، العدو إسرائيل وليس العرب، والخطر يكمن بتل أبيب وليس بالضاحية، والكارثة حين تتحول العرب في مواجهة العرب، ونحن جزء من العرب وأوجاعها. وحين تحترق بلاد العرب لا يمكن أن نكون حياديين، لأن الأخ لا يمكنه ترك أخيه للنار، والحل بكسر أيادي الفتنة، أيادي الغرب، أيادي واشنطن عن بلاد العرب والمسلمين، لأنها سبب كل خراب وكارثة حلت ببلاد العرب.

اضاف: الآن نقول لبعض دول العرب أطفئوا محركات الطيران والصواريخ عن اليمن، لتعود أيام الخير ، والحل لا يبدأ بالقرار 1559، ولا بالقرار 1701، بل بقرار عربي يعيد العرب للعرب. وسلاح المقاومة ضمانة للعرب وليس عليها، واليوم سلاح المقاومة ضمانة لبنان وضرورة ردعه وحمايته، فهو السلاح الذي استعاد لبنان وسيادته، وعزز استقلاله، وحفظ عيشه المشترك، وهو الآن أكبر حاجة وطنية لمنع أي حرب أهلية أو مغامرة طائفية أو غزو إسرائيلي أو تكفيري. ووجود لبنان اليوم على الخريطة إنما هو بفضل سلاح المقاومة وقوة ردعه وجهوزيته الدائمة بمعادلة سيادة لبنان وحماية أرضه ومؤسساته واستقلاله.
رقم : 976020
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟
الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي
الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي
28 كانون الثاني 2022
عندما تذهب مكانة واعتبار الامارات أدراج الرياح
عندما تذهب مكانة واعتبار الامارات أدراج الرياح
28 كانون الثاني 2022
الضفة الغربية على عتبة الانفجار
الضفة الغربية على عتبة الانفجار
28 كانون الثاني 2022
المغرب والحساسية تجاه الصحراء الغربية
المغرب والحساسية تجاه الصحراء الغربية
28 كانون الثاني 2022
إقامة مراسم أربعين الشهيد حسن ايرلو سفير ايران لدى صنعاء
إقامة مراسم أربعين الشهيد حسن ايرلو سفير ايران لدى صنعاء
27 كانون الثاني 2022
وفاة الشيخ زايد وبداية طموحات حكام الإمارات الجدد
وفاة الشيخ زايد وبداية طموحات حكام الإمارات الجدد
27 كانون الثاني 2022
الاعتراف الذي تم الكشف عنه بعد "كذبة الإمارات الكبرى" حول القوة الصاروخية لليمن
الاعتراف الذي تم الكشف عنه بعد "كذبة الإمارات الكبرى" حول القوة الصاروخية لليمن
27 كانون الثاني 2022
أهداف وآفاق محادثات وفد طالبان في أوروبا
أهداف وآفاق محادثات وفد طالبان في أوروبا
27 كانون الثاني 2022
رأيان مختلفان في العراق حول تهديد عودة "داعش"
رأيان مختلفان في العراق حول تهديد عودة "داعش"
27 كانون الثاني 2022
رئيسي: مستعدون لنضع امكاناتنا في متناول اشقائنا في اذربيجان
رئيسي: مستعدون لنضع امكاناتنا في متناول اشقائنا في اذربيجان
26 كانون الثاني 2022
هل ستكون دبي الوجهة القادمة لصواريخ اليمن؟
هل ستكون دبي الوجهة القادمة لصواريخ اليمن؟
26 كانون الثاني 2022
الرئيس الايراني يؤكد على تبيين منجزات الحكومة لبث الامل في المجتمع
الرئيس الايراني يؤكد على تبيين منجزات الحكومة لبث الامل في المجتمع
26 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟
الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي
عندما تذهب مكانة واعتبار الامارات أدراج الرياح
الضفة الغربية على عتبة الانفجار