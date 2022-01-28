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الجمعة 28 كانون الثاني 2022 ساعة 17:15

الصحة اللبنانية: عدد إصابات كورونا في ارتفاع يومي

الصحة اللبنانية: عدد إصابات كورونا في ارتفاع يومي
وأعلنت الوزارة في تقريرها اليومي، عن تسجيل 9199 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، رفعت العدد التراكمي لل​حالات​ المثبتة منذ 21 شباط 2020 إلى 891982.

وأوضحت أنّه تمّ تسجيل 9040 إصابة بين المقيمين و159 حالة بين الوافدين، مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل ​16​ وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9544. وذكرت أنّ عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 722، من بينها 345 في العناية المركّزة.

وكانت قد أفادت الوزارة في تقريرها أمس، بأنّ عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس بلغ أيضاً 723، من بينها 357 في العناية المركّزة.
مصدر : وكالات
رقم : 976032
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