رئيس وزراء الإحتلال يهدد بإقامة 'جدار حديدي' في النقب

وقال بينيت حول الوضع في النقب إنه "توجد مشكلة خطيرة وحقيقية. وفي العشرين عاما الأخيرة فقدنا بقدر كبير النقب بسبب غباء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. ونحن نبدأ من مواضيع القانون والنظام".



وأضاف أنه أوعز بتحريش المناطق التي يسكنها بدو النقب رغم المعارضة الشديدة لها من قبلهم، وزج مئات أفراد الشرطة الإسرائيلية من أجل قمع معارضة البدو.



وتابع: "نفذنا غرس الأشجار، كي نبعث برسالة بأننا لا نتراجع"، وادعى "اننا نأمل بالتوجه إلى تسوية الآن".



وادعى بينيت أن بدو النقب يعيشون في أراضيهم "بصورة غير قانونية، لكن لا مكان لديهم ليسكنوا فيه بصورة قانونية. والفكرة هي تجميعهم وتركيزهم في عدة بلدات معترف بها".



وتابع مهددا المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات في أيار/مايو الماضي، أثناء العدوان على غزة وفي القدس، أنه "سنقيم جدارا حديديا مقابل انعدام القدرة على الحكم. فهذا تهديد حقيقي".